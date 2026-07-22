Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

991 подписчик

В Смоленской области дорожные полицейские и общественники провели профилактическую акцию «Питбайк – игрушка или угроза? Выбор за родителем»

Сегодня дорожные полицейские и член Общественного совета при УМВД России по Смоленской области Кирилл Мальчиков в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» провели в селе Печерск профилактическое мероприятие, основной целью которого стало разъяснение правил эксплуатации питбайков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии