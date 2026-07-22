В Смоленской области дорожные полицейские и общественники провели профилактическую акцию «Питбайк – игрушка или угроза? Выбор за родителем»

Сегодня дорожные полицейские и член Общественного совета при УМВД России по Смоленской области Кирилл Мальчиков в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» провели в селе Печерск профилактическое мероприятие, основной целью которого стало разъяснение правил эксплуатации питбайков.