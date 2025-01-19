The Walking Dead . Конец сезона.

The Walking Dead (Ходячие мертвецы). Конец сезона.На примере ушедшего в небытие ходячего мертвеца Байдена можно проследить, как опытный и неглупый в целом политик (а он очень опытный, работал на высоких позициях ещё в советский период) постепенно превратился в оторванного от реалий маразматика.
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