Тем временем на выставочном стенде Новоаннинского района работники культуры готовятся ко встрече губернатора.
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Тем временем на выставочном стенде Новоаннинского района работники культуры готовятся ко встрече губернатора.