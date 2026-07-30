Украинские беспилотники вновь атаковали танкеры у терминала КТК в Черном море

Украинские БПЛА атаковали два танкера, которые шли под флагами Маршалловых островов и острова Мэн, в Черном море у нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в районе Новороссийска.
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