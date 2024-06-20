Даже, если ушла из магазина ни с чем: доказана польза шопинга

Особенно для тех, кто ведет сидячий образ жизни TikTok открывает новые горизонты фитнеса! Вслед за танцами и челленджами, социальная сеть предлагает альтернативу традиционным тренировкам - прогулки по торговому центру.
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