МИД Турции призвал Россию и Украину «защитить судоходство» в Чёрном море Турция потребовала от России и Украины срочно обеспечить безопасн.
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МИД Турции призвал Россию и Украину «защитить судоходство» в Чёрном море Турция потребовала от России и Украины срочно обеспечить безопасн.
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