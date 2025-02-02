В Ростовской области объявили угрозу атаки беспилотников

Слюсарь: на юго-западе Ростовской области объявлена угроза атаки БПЛА На юго-западе Ростовской области объявлена угроза атаки беспилотников, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
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