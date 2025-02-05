В одном из районов Приморья обрушился мост

Мост через реку Большая Уссурка обрушился в Красноармейском округе Приморья Мост через реку Большая Уссурка обрушился в Красноармейском округе Приморского края, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
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