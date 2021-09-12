То, что делают эмигрировавшие к своим западным хозяевам навальнисты – подлость и лицемерие.

Наша позицияБизнес и финансыТо, что делают эмигрировавшие к своим западным хозяевам навальнисты – подлость и лицемерие.Сбежавшие за границу навальнисты пробили очередное дно, наехав на семью человека-легенды нашей страны Валентины Терешковой.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвиктор масляевтогда почему дочь Терешковой как и многие дети "заслуженных" россиян живут за границей, которую почему все эти родители усиленно здесь в России ругают ????Андрей КозионовБРЕДБОБорис ОсиповYvanВсе заслуги Терешковой остались в прошлом вместе с Советским Союзом. То, что она представляет собой теперь, к той эпохе не относится.Михаил БулавинПиздёж и провокация.Мой Сын при запросе на кредит на квартиру получает такие условия что ну нах .Банки когда ж вы нажрётесь.Комментировать
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