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То, что делают эмигрировавшие к своим западным хозяевам навальнисты – подлость и лицемерие.

То, что делают эмигрировавшие к своим западным хозяевам навальнисты – подлость и лицемерие.

Сбежавшие за границу навальнисты пробили очередное дно, наехав на семью человека-легенды нашей страны Валентины Терешковой.

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виктор масляев
тогда почему дочь Терешковой как и многие дети "заслуженных" россиян живут за границей, которую почему все эти родители усиленно здесь в России ругают ????
Андрей Козионов
БРЕД
Борис Осипов
Yvan
Все заслуги Терешковой остались в прошлом вместе с Советским Союзом. То, что она представляет собой теперь, к той эпохе не относится.
Михаил Булавин
Пиздёж и провокация.Мой Сын при запросе на кредит на квартиру получает такие условия что ну нах .Банки когда ж вы нажрётесь.

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