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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батт головой ударил охранника, увидевшего, как он мочится на стену во время вечеринки. Мужчину госпитализировали, экс-игроку «МЮ» выписали полицейское предупреждение

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии атаковал охранника во время семичасовой вечеринки по случаю своего 50-летия.

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