Вас здесь не стояло

Правительство вынесло отрицательное заключение на депутатский законопроект о восстановлении индексации страховой пенсии с 1 января 2024 года пенсионерам, работающим в бюджетных учреждениях образования, здравоохранения и социального обслуживания.
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