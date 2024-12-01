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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Назаров: «Недругам не нравится, что наступил многополярный мир – нас обложили санкциями с ног до головы и пытаются изолировать. У нас свой путь, мы пройдем его единой семьей»

Всероссийский день хоккея был учрежден в 2007 году по инициативе Владислава Третьяка. «1 декабря, в первый день зимы, в России отмечается День хоккея, важный праздник для нашей страны, в которой хоккей является главным и любимым видом спорта.

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