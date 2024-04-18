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Сезон благоустройства общественных пространств стартовал в Ижевске

Сезон благоустройства общественных пространств стартовал в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Сезон благоустройства общественных пространств стартовал в Ижевске. Как рассказал в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков, первой территорией, на которую зашли строители, стала «Аллея счастья».

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