Ижевск. Удмуртия. Сезон благоустройства общественных пространств стартовал в Ижевске. Как рассказал в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков, первой территорией, на которую зашли строители, стала «Аллея счастья».
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