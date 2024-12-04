Председателю СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Крыма

В сети Интернет размещено видеообращение жителей Крыма к Председателю СК России, выражающих недовольство действиями со стороны местной администрации, которая необоснованно завысила цену аренды на землю в несколько раз, в результате чего стало невозможным осуществлять предпринимательскую деятельность.