Председателю СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Крыма

В сети Интернет размещено видеообращение жителей Крыма к Председателю СК России, выражающих недовольство действиями со стороны местной администрации, которая необоснованно завысила цену аренды на землю в несколько раз, в результате чего стало невозможным осуществлять предпринимательскую деятельность.
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