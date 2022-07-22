Мишель Обама анонсировала свою новую книгу, в которой расскажет о самопознании

Бывшая первая леди США Мишель Обама анонсировала свою новую книгу под названием "Свет, который мы несем".
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