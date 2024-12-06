Газпромбанк: организация остается уполномоченной по расчетам за газ

Газпромбанк (ГПБ) остается единственным уполномоченным банком по расчетам за поставки газа в рублях после обновления порядка платежей иностранными компаниями, говорится в комментарии кредитной организации (есть у Frank Media).
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