«Ливерпуль» и «Барселона» общались с окружением Рэшфорда. Форвард не хочет уходить из «МЮ» (MEN)

«Барселоне» и «Ливерпулю» интересен форвард «Ман Юнайтед» Маркус Рэшфорд. По данным Manchester Evening News, каталонский клуб проявил интерес к англичанину, учитывая неопределенное положение форварда в «МЮ».

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