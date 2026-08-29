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Кубок мэра Москвы. «Шанхай» сыграет с «Торпедо», «Автомобилист» против «Динамо», «Спартак» встретится с «Ак Барсом»

29 августа пройдут очередные игры в рамках Кубка мэра Москвы. Матчи турнира показывает Okko. Кубок мэра Москвы   «Шанхай Дрэгонс» – « Торпедо » – 12:00 «Автомобилист» – «Динамо» Москва – 15:00 « Спартак » – Ак Барс – 19:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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