Газета Khaosod: русский найден мертвым в кондоминиуме на Пхукете

В районе Кату на острове Пхукет найден мертвым 43-летний русский Максим Тарасов. По данным полиции, признаков насильственной смерти не обнаружено.
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