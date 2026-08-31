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Царьград

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Газета Khaosod: русский найден мертвым в кондоминиуме на Пхукете

Газета Khaosod: русский найден мертвым в кондоминиуме на Пхукете

В районе Кату на острове Пхукет найден мертвым 43-летний русский Максим Тарасов. По данным полиции, признаков насильственной смерти не обнаружено.

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