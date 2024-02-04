Китайцы научились выращивать тибетских коров не только в Тибете

Китайские ученые впервые клонировали тибетских коров, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на правительство Тибетского автономного района КНР Клонирование двух видов обитающих в Тибетском нагорье коров было осуществлено при помощи переноса ядер соматических клеток.
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