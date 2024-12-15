Разочарование десятилетия: Китай достиг пика спроса на нефть на пятнадцать лет раньше

Крупнейший потребитель нефти в мире, Китай, официально достиг своего пика в этой отрасли. По данным Института исследований экономики и технологий CNPC, потребление нефти в стране достигло максимума в 2023 году в 399 миллионов метрических тонн (примерно 8 миллионов баррелей в день) и должно снизиться на 1,3% в 2024 году.