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СМИ: Лерчек призналась в преступлении на первом допросе

СМИ: Лерчек призналась в преступлении на первом допросе

Позднее она отказалась от признательных показаний.фото: t.me/ler_chek_official--> Блогер Валерия Чекалина, известная в Сети как Лерчек, на первом допросе призналась в выводе за рубеж 251 млн рублей по фальшивым документам, но затем отказалась от показаний, сообщает 6 октября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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