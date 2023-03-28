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Поручение Путина о Fan ID, ЦСКА и «Локомотив» сыграют 7-й матч, Месси хочет вернуться в «Барсу», победа Поршнева, убытки «Челси» и другие новости

Поручение Путина о Fan ID, ЦСКА и «Локомотив» сыграют 7-й матч, Месси хочет вернуться в «Барсу», победа Поршнева, убытки «Челси» и другие новости

1. Президент России Владимир Путин поручил упростить использование Fan ID. Прежде всего – для инвалидов, пенсионеров и детей.

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