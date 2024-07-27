Печальный финал ЧВК «Вагнера»: колонна попала в засаду – много убитых и пленных

На севере Африки колонна ЧВК «Вагнера» попала в засаду, среди российских бойцов много убитых и пленных, сообщил в своем телеграм-канале Игорь Димитриев, бывший депутат горсовета Одессы, ранее также работавший военкором в Сирии.