А он, чудак, не мог понять никак, куда улетать… Некоторое время тому назад мы неплохо так рассмотрели во всех возможных ракурсах эту штуковину, которую ВВС США не так давно приняли на вооружение.
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А он, чудак, не мог понять никак, куда улетать… Некоторое время тому назад мы неплохо так рассмотрели во всех возможных ракурсах эту штуковину, которую ВВС США не так давно приняли на вооружение.
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