Экономист оценил вероятность роста курса доллара до 100 рублей

Россияне могут скоро увидеть курс доллара по 100 рублей, хотя никаких объективных данных для того, чтобы национальная валюта так ослаблялась, нет, допустил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
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