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Царьград

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Comex: Медные фьючерсы достигли исторического максимума в $6,873

Comex: Медные фьючерсы достигли исторического максимума в $6,873

На бирже Comex цена фьючерса на медь с поставкой в декабре 2026 года установила исторический максимум, достигнув $6,873 за фунт.

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