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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Четверг, 0️⃣9️⃣ мая, 2024 год

Четверг, 0️⃣9️⃣ мая, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🎖 День Победы 🥲Поминовение усопших воинов 🎻День уличных музыкантов 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1791 год - в только что открытом Таврическом дворце в Санкт-Петербурге Григорий Потёмкин устроил для Екатерины II грандиозный праздник 📔 1944 год - в ходе Крымской операции, войска Советской армии освободили город Севастополь от фашистских захватчиков 📔 1945 год - Указом Президиума ВС СССР учреждена медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

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