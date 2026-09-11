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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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35-летний Хамес перешел в колумбийский «Атлетико»

«Атлетико Насьональ» объявил о переходе Хамеса Родригеса . Колумбийский клуб опубликовал сообщение с фразой «Хамес уже дома» и призвал болельщиков заполнить стадион «Атанасио Хирардот» на ближайшем матче команды.

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