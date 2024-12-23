Графические процессоры AMD RDNA 4 предположительно будут переименованы в RX 9000

Вслед за ребрендингом мобильных APU под названием Ryzen AI компания AMD якобы меняет название своих графических процессоров Radeon: по слухам, семейство RDNA 4 получит название RX 9000, как утверждают известные утечки HXL и momomo_us.
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