В Курске очищены 58 остановочных павильонов от незаконной рекламы

В Курске привели в порядок 58 остановочных павильонов, очистив их от незаконной рекламы. «Курскэлектротранс» присоединится к работе после улучшения погодных условий.
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