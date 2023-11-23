Глава МИД Австрии Шалленберг: ЕС не должен отдавать предпочтение Украине в членстве

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг в интервью Financial Times заявил, что лидеры ЕС не должны отдавать предпочтение Украине перед Боснией и Герцеговиной при принятии решения о начале переговоров о членстве.
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