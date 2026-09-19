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Помощь без границ: Тверская епархия подвела итоги месячника социального служения

Помощь без границ: Тверская епархия подвела итоги месячника социального служения

Тверская епархия подвела итоги месячника социального служения: помощь получили тысячи человек. С 15 августа по 15 сентября 2026 года приходы Тверской епархии провели масштабную социальную работу: помощь — продуктовую, вещевую, лекарственную, материальную и иную — получили тысячи жителей региона.

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