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Пленный Собловой рассказал о бегстве всех командиров ВСУ под Покровском

Пленный Собловой рассказал о бегстве всех командиров ВСУ под Покровском

49-летний пленный из 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой сообщил РИА Новости, что украинские командиры оставили свое подразделение без поддержки в районе Покровска (Красноармейска) в ДНР и покинули место боевых действий.

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