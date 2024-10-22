Пленный Собловой рассказал о бегстве всех командиров ВСУ под Покровском

49-летний пленный из 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой сообщил РИА Новости, что украинские командиры оставили свое подразделение без поддержки в районе Покровска (Красноармейска) в ДНР и покинули место боевых действий.
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