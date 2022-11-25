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Водители голосуют за дополнительные сервисы на АЗС

Водители голосуют за дополнительные сервисы на АЗС

Восприятие клиентами сетей АЗС складывается из оценки различных факторов, таких как качество топлива, акции, программа лояльности, мобильное приложение, расположение станций, качество обслуживания, уровень комфорта, дополнительные сервисы и услуги.

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