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Раскол никуда не исчез. Как живет русское подполье Днепропетровска

Раскол никуда не исчез. Как живет русское подполье Днепропетровска

Ежедневно телеграм-каналы и тиктоки заполняют видео конфликтов между украинским населением, не желающим погибать за интересы Зеленского, и тэцэкашниками, которые ловят местных жителей в духе традиций людоловов эпохи Руины, для отправки на обваливающийся фронт.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Это же места бандитских разборок. Начиная с крымско - татарскх сечей, кончая запорожских. Куда слетались дикие гуси СО ВСЕГО МИРА. И с Европы и с Азии и Востока.  Рубили головы, привязывали к седлу, кровь стекала. Отсюда и оселедец. Было удобно цеплять к седлу.
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14 час.
vagas Karlito
Исторически не один район там не был постоянно под буйством  резни!) Даже такой малой доли земли как к примеру сечь  запорожская не поливалась кровью постоянно! Это какой же разгул фантазии надо иметь что бы к примеру превратить  футбольное поле в чернозем!?)) К тому же все ватаги там  были мобильные то есть то здесь то там  проходили стычки и были они по масштабам не такими преувеличенными как  нам представляется!)))) Не не согласен! Нужно посмотреть геология тех мест!))К тому же  пример  почему то не типичен для других мест!??))
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14 час.
Natalija Osminina
По большому счету без разницы откуда там чернозем. Но сейчас его вывозят. И значит, будет новая резня))) Пополнят удобрять.
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14 час.

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