Малый ледниковый период 1312-1791 гг. в Европе. И сегодня.

☭КОМПАСМалый ледниковый период 1312-1791 гг. в Европе. И сегодня.Трёхвековой период, ограниченный 950-1250 годами, называют также периодом Средневекового климатического оптимума.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь КузнецовХорошо написано, кратко обо всём, иллюстрации подобраны, для просвящения тех, кто особо не хочет углубляться в проблему. Очень вероятно то, что извержения супервулканов влияют на климат и последствия - ледниковый период. Человек влияет не только выбросами СО2 сжигая уголь, нефть и газ, но и выбросами других токсичных газов и твёрдых токсичных элементов.Светлана МитленкоСпасибо. Безусловно не столько человек влияет. Вот и картины ведь не с головы взяты, а из жизни. Причем, их писали современники тех времен.Игорь КузнецовК сожалению человек будет влиять на природу негативно, другое дело уменьшить негативное воздействие. Борцы за "зелёную энергетику" не понимают одного, что электроэнергия не берётся ниоткуда, не хранится просто так, нужны генераторы, аккумуляторы и т.д. А их, кроме того что нужно произвести, нужно потом утилизировать. Проблемы с утилизацией батареек покажутся ерундой.НСНина СинельниковаИнтересный историко-климатический обзор. А насчет глобального потепления, думаю, что это глобальный охмуреж. Я больше верю А. Городницкому, который считает, что потепление это предвестник очередного ледникового периодаСветлана МитленкоСпасибо, Ниночка. Думаю, что в статье тоже прилично данных о так называемом потеплении... ага... мало прошлой зимы, так еще и эта зима покажет себя всем теплолюбивым гейропейцам, насколько сильно потепление)))Комментировать
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