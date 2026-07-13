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Царьград

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Антитеррористическая комиссия усилила контроль за съемным жильем в Свердловской области

Антитеррористическая комиссия усилила контроль за съемным жильем в Свердловской области

Правоохранительные органы Свердловской области укрепили контроль за рынком краткосрочной аренды жилья, чтобы предотвратить деятельность украинских террористических организаций, которые используют съемное жилье для скрытного хранения компонентов взрывных устройств.

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