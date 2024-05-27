Сергей Лазарев удивил публику, обнародовав свое хобби

Певец Сергей Лазарев показал свою необычную коллекцию. Сергей Лазарев не любит делиться подробностями личной жизни и мало рассказывает о том, как проводит время вне работы, если только это не касается его детей: сына Никиты и дочери Анны.
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