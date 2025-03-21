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Маррей о матче Фонсеки и Тьена на «Мастерсе» в Майами: «Теннис все-таки не сломан »

Маррей о матче Фонсеки и Тьена на «Мастерсе» в Майами: «Теннис все-таки не сломан »

Они играли в первом круге «Мастерса» в Майами – победил бразилец со счетом 7:6(1), 3:6, 4:6. «Какая невероятная атмосфера Фонсека и Тьен — потрясающие таланты! Теннис все-таки не сломан », – твитнул экс-первая ракетка мира.

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