Царьград

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Богачей из затонувшего батискафа не найдут никогда: Океанолог озвучил пугающий факт

Богачей из затонувшего батискафа не найдут никогда: Океанолог озвучил пугающий факт

Руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич предложил свою версию того, что случилось с экипажем батискафа "Титан", и привёл пугающий факт, доказывающий, что тела погибших богачей никогда не найдут.

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