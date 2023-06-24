Богачей из затонувшего батискафа не найдут никогда: Океанолог озвучил пугающий факт

Руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич предложил свою версию того, что случилось с экипажем батискафа "Титан", и привёл пугающий факт, доказывающий, что тела погибших богачей никогда не найдут.