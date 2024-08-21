В России отреагировали на участие ЧВК США во вторжении в Курскую область

США принимают непосредственное участие в украинском конфликте, на это указывают и поставки оружия, техники Украине, и участие американских военных, в том числе, в составе ЧВК, во вторжении в Курскую область, заявил в разговоре с «Лентой.
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