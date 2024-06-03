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Петербургский дневник

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Жители Петербурга за первые три месяца 2024 года стали покупать в два раза больше мыла

Однако снизились траты на часы и ткани Петербуржцы с января по март 2024 года купили туалетное и хозяйственное мыло на 1 млрд 72 млн рублей, что в 1,8 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

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