Жители Петербурга за первые три месяца 2024 года стали покупать в два раза больше мыла

Однако снизились траты на часы и ткани Петербуржцы с января по март 2024 года купили туалетное и хозяйственное мыло на 1 млрд 72 млн рублей, что в 1,8 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
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