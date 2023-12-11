МО РФ: Артиллеристы ЗВО уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском

В Министерстве обороны Российской Федерации поделились информацией об уничтожении опорных пунктов и минометных расчетов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении российскими самоходными артиллерийскими установками «Мста-С».
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