Wizards of the Coast анонсировала грандиозный боевик по Dungeons & Dragons от новой студии режиссёра God of War III и Star Wars Jedi: SurvivorКомпания Wizards of the Coast объявила о заключении эксклюзивного издательского соглашения со студией Giant Skull, основанной главой разработки God of War III и дилогии Star Wars Jedi Стигом Асмуссеном (Stig Asmussen).