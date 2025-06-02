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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Wizards of the Coast анонсировала грандиозный боевик по Dungeons & Dragons ...

Wizards of the Coast анонсировала грандиозный боевик по Dungeons & Dragons от новой студии режиссёра God of War III и Star Wars Jedi: SurvivorКомпания Wizards of the Coast объявила о заключении эксклюзивного издательского соглашения со студией Giant Skull, основанной главой разработки God of War III и дилогии Star Wars Jedi Стигом Асмуссеном (Stig Asmussen).

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