Сложности человеческой красоты

«… А если это так, то что есть красота, и почему её обожествляют люди?Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?»Строки из стихотворения Николая Заболоцкого «Некрасивая девочка» наводят на достаточно интересную мысль в форме вопроса: какую роль играет внешность в столь деликатной сфере, как отношения? Выступает ли она помощником или же тормозит устройство дел на личном фронте? Начну с того, что красота – понятие относительное: один, созерцая чьё-то лицо, посчитает его привлекательным, другой – не найдёт в нём ничего особенного.