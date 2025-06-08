За ночь силы ПВО уничтожили 61 украинский БПЛА 

Украинские беспилотные летательные аппараты самолётного типа были перехвачены типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над территорией Республики Крым – Министерство обороны России.
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