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За ночь силы ПВО уничтожили 61 украинский БПЛА 

За ночь силы ПВО уничтожили 61 украинский БПЛА 

Украинские беспилотные летательные аппараты самолётного типа были перехвачены типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над территорией Республики Крым – Министерство обороны России.

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