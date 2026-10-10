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Царьград

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Брагарник обсудил с краснодарцами развитие Центрального и Карасунского округов

Брагарник обсудил с краснодарцами развитие Центрального и Карасунского округов

Депутат Госдумы Игорь Брагарник обсудил с жителями Центрального и Карасунского округов Краснодара подготовку предложений для Народной программы «Единой России» и дальнейшее развитие этих территорий.

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