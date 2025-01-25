Демотиваторы для всех и каждого

Представляем вам новую коллекцию демотиваторов с приколами и юмором на любой вкус! В этом выпуске: про шерсть манула, про сон с мокрой головой, про мечту любого мужчины, про лучший совет в жизни, про опоздание, про силу и многое другое! .
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