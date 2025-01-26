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Популярный хит «Сигма бой» предложили запретить в Европе из-за «пропаганды российских идей»

Немецкий политик Нела Риль заявила в Европарламенте, что трек внедряет российские идеи в европейское общество и вообще плохо влияет на молодёжь:«Вы знаете про «Сигма бой»? «Сигма бой» — это вирусный русский троп, используемый в социальных сетях, который передаёт патриархальные и пророссийские взгляды на мир.

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